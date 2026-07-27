Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260727 - 0955 Frankfurt - Sachsenhausen: Rücknahme Öffentlichkeitsfahndung- Bezug zu Nr. 0918

Frankfurt (ots)

(ma) Seit Dienstagnachmittag (14. Juli 2026), gegen 16:00 Uhr, vermisste 16-jährige Jamila J. aus Frankfurt Sachenhausen konnte angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

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