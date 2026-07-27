Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260727 - 0952 Frankfurt - Innenstadt: Queerfeindlich motivierte Körperverletzung und Beleidigung - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(ha) Eine der queeren Community angehörige Person wurde am frühen Sonntagmorgen (26. Juli 2026) durch einen bislang unbekannten Tatverdächtigen geschlagen und beleidigt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalls.

Der Täter soll gegen 06:00 Uhr im Bereich der C-Ebene der Konstablerwache auf die queere Person aufmerksam geworden sein. Nachdem es zu einer Beleidigung aufgrund ihrer Kleidung gekommen sei, habe er die Person mit der flachen Hand unterhalb des Ohres geschlagen. Danach habe sich der Tatverdächtige in unbekannte Richtung entfernt.

Die 26-jährige geschädigte Person zeigte den Vorfall daraufhin bei der Polizei an. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 180 cm groß, dunkle Haare, dunkler Bart, sprach afghanisch; schwarz-weiß gestreiftes Hemd, weißes T-Shirt, schwarze Hose.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 10100 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

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