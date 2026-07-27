Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260727 - 0954 Frankfurt - Preungesheim: Mann mit Stichverletzungen - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(ha) Am Montagmorgen (27. Juli 2026) wurde gegen 05:20 Uhr eine verletzte Person im Bereich der Straße "Alt-Preungesheim" gemeldet. Durch die Untersuchung der Rettungswagenbesatzung stellte sich heraus, dass der 27-Jährige durch zwei Stiche am Oberschenkel verletzt wurde.

Er wurde im weiteren Verlauf in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Bislang sind keine weiteren Details zu dem Sachverhalt bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 10600 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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