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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260727 - 0953 Frankfurt - Eckenheim: Bedrohung und Beleidigung mit mutmaßlich queerfeindlichem Hintergrund

Frankfurt (ots)

(ha) Die Polizei fahndet nach insgesamt fünf Personen, die eine 42-jährige Person, mutmaßlich aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, beleidigt und bedroht haben sollen.

Die geschädigte Person verabredete sich nach aktuellen Erkenntnissen, am Sonntagmorgen (26. Juli 2026) gegen 06:10 Uhr mit einem ihr unbekannten Mann in der Casparistraße. Plötzlich sollen zunächst vier Jugendliche beziehungsweise junge Erwachsene erschienen sein, die sie beleidigt und bedroht haben sollen.

Einer der jungen Männer soll einen Hammer bedrohlich in der Hand gehalten haben. Als die geschädigte Person dann zu ihrem Fahrzeug lief, kam noch ein fünfter Tatverdächtiger dazu. Es folgten mehrfache Beleidigungen, die auf ihre sexuelle Orientierung abzielten.

Die geschädigte Person konnte sich letztendlich in ihrem PKW von der Örtlichkeit entfernen, die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1. Männlich, ca. 16-20 Jahre alt, schwarze Hautfarbe, dunkle Rastalocken; rotes T-Shirt eines Fußballvereines, soll einen Hammer in der Hand gehabt haben

2. Männlich, ca. 18-22 Jahre alt, ca. 180 - 185 cm groß, dunkle, vorstehende Augen, dunkle Haare; graues T-Shirt

3. Männlich, ca. 16-18 Jahre alt, ca. 175 cm groß, bräunliche Rastalocken, schwarze Hautfarbe, oberkörperfrei; schwarze kurze Hose

4. Männlich, ca. 175 cm groß, oberkörperfrei

5. Männlich, 15-18 Jahre alt, ca. 185 cm groß, blonde, zur Seite gekämmte Haare, kam erst später dazu.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 11400 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

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