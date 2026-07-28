Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260728 - 0957 Frankfurt - Schwanheim: Unfall mit E-Scooterfahrer

Frankfurt (ots)

(ha) Nach aktuellen Erkenntnissen soll ein mutmaßlich alkoholisierter E-Scooterfahrer am gestrigen Montagmittag (27. Juli 2026) einen Verkehrsunfall verursacht haben, bei dem er selbst verletzt wurde.

Der 42-Jährige fuhr gegen 13:35 Uhr auf der Rheinlandstraße in aufsteigender Fahrtrichtung. Als der vor ihm fahrende Sprinter verkehrsbedingt abbremste, soll der Mann die Kontrolle über seinen E-Scooter verloren und infolgedessen auf das Fahrzeug aufgefahren sein. Durch die Kollision verletzte er sich leicht. Ein später durch Polizeibeamte durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast drei Promille.

Die Beamten nahmen ihn im Anschluss zwecks Blutentnahme mit zur Dienststelle.

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