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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Hüttlingen: PKW kommt auf Gegenfahrspur

Aalen (ots)

Am Dienstag gegen 13:15 Uhr befuhr ein 63-jähriger Lenker eines VW die B29 von Oberalfingen in Richtung Hüttlingen. Auf der dortigen Geraden kam der PKW-Lenker infolge Unachtsamkeit mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender 61-jähriger LKW-Fahrer erkannte die Situation und versuchte nach rechts auszuweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dennoch streifte der PKW den LKW seitlich, so dass an dem LKW die Hinterreifen beschädigt wurden. Der PKW wurde nach dem Zusammenstoß nach rechts abgewiesen und kam nach etwa 150 Meter zum Stillstand. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Jedoch wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die B29 musste zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis etwa 14.30 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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