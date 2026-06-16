Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zigarettenautomat gesprengt - Unfallflucht - Diebstahl - Unfälle

Aalen (ots)

Durlangen: Zigarettenautomat gesprengt

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 00:30 Uhr, wurde in der Ludwig-Bölkow-Straße ein Zigarettenautomat vermutlich mit einem Feuerwerkskörper gesprengt. Die unbekannten Vandalen gelangten allerdings nicht an das Geldfach und die Tabakwaren. Am Automaten entstand ein Sachschaden von rund 3.700 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Telefonnummer 07172 7315 entgegen.

Heubach: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Sonntag, 08:00 Uhr und Dienstag, 08:30 Uhr, einen Seat, der in der Straße In den Schloßgärten geparkt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 zu melden.

Bopfingen/Unterriffingen: Unfall

Ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Dienstagmorgen gegen 07:15 Uhr die L1080 aus Richtung Unterriffingen kommend in Fahrtrichtung Hohenlohe. Nach einer Linkskurve geriet er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Bei dem Versuch gegenzulenken, verlor der 18-Jährige die Kontrolle über das Fahrzeug und kam erneut von der Straße ab. Das Fahrzeug rutschte in den Straßengraben und blieb dort auf der Fahrerseite liegen. Der Fahrer sowie seine beiden ebenfalls 18-jährigen Mitfahrer blieben unverletzt. Am Mercedes entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.

Aalen: E-Scooter entwendet

Zwischen Freitag, 13:10 Uhr und Montag, 07:35 Uhr, brach ein Unbekannter das Kellerschloss eines Hauses im Hangweg auf und entwendete einen E-Scooter der Marke Ninebot, der sich im Kellerraum befand. Der E-Scooter, im Wert von ca. 300 Euro, trug das Versicherungskennzeichen 209 MYS. Hinweise auf den oder die Diebe bzw. den Verbleib des E-Scooters nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Nummer 07361 524-0 entgegen.

Aalen/Wasseralfingen: Unfall

Eine 19-Jährige befuhr am Dienstag gegen 08:50 Uhr mit einem Mercedes die Blezingerstraße. In einer Linkskurve geriet sie vermutlich zu weit nach links auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW, der von einem 67-Jährigen gelenkt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Aalen: Vorfahrt missachtet

Am Dienstagmorgen gegen 07:10 Uhr übersah eine 73-jährige Toyota-Fahrerin beim Einfahren in die Hirschbachstraße einen vorfahrtsberechtigten 54-Jährigen mit einem VW. Bei dem anschließenden Zusammenstoß wurde niemand verletzt, es entstand jedoch ein Schaden von ca. 10.000 Euro.

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