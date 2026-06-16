Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Einbruch und Diebstahl

Aalen (ots)

Braunsbach: Dieseldiebstahl

Zwischen Montag, 15 Uhr und Dienstag, 06 Uhr entwendete ein unbekannter Täter auf dem Parkplatz Kochertalbrücke an der BAB 6 rund 400 Liter Diesel aus dem Tank einer Sattelzugmaschine. Der Schaden wird auf ca. 720,00 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Verkehrsdienst Kirchberg an der Jagst unter der Rufnummer 07904 94260 entgegen.

Schwäbisch Hall: Einbruch

Ein unbekannter Täter verschaffte sich zwischen Montag, 19:00 Uhr und Dienstag, 07:20 Uhr Zutritt zu einem Gartencenter in der Raiffeisenstraße. Ob hierbei was entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Rufnummer 0791 4000 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell