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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Fellbach: Unfall beim Abbiegen

Am Montag, gegen 16:20 Uhr befuhren ein 28-jähriger Hyundai-Fahrer und eine 33-jährige Fiat-Fahrerin die Eberhardtstraße in Richtung Schorndorfer Straße. Dabei fuhr der Hyundai-Fahrer auf der linken Fahrspur, die zur B14 führt. Im Kreuzungsbereich bog der Hyundai-Fahrer nicht nach links, sondern nach rechts ab und übersah dabei den Fiat der 33-Jährigen. Es kam zum Unfall mit einem Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Winterbach: Mehrere Autos zerkratzt

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag mehrere Autos zerkratzt und dadurch einen Sachschaden von etwa 20.000 Euro verursacht. Die Fahrzeuge unterschiedlichster Marken waren auf einem Betriebsgelände in der Fabrikstraße abgestellt. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07181 2040.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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