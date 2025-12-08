Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover

BPOL-H: Per Haftbefehl gesucht- wegen des Handelns von Cannabis

Hannover (ots)

Am Sonntag, den 07.Dezember 2025 gegen 01:00 Uhr morgens, nahmen Bundespolizisten einen per Untersuchungshaftbefehl gesuchten 31- jährigen Mann nach der Einreise aus Antalya am Flughafen Hannover fest. Gegen ihn lag ein Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Hannover vor. Dem Mann wird vorgeworfen, unerlaubt mit Cannabis in nicht geringer Menge gehandelt zu haben.

Der Gesuchte hatte sich seit 2020 den Behörden entzogen und galt seitdem als untergetaucht. Nach Vorführung bei einem Haftrichter sitzt er nun in der JVA Hannover ein.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flughafen Hannover, übermittelt durch news aktuell