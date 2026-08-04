Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Zeugenaufruf nach Raubtat an der Bushaltestelle St.-Jürgen-Platz/Bismarckstraße

Flensburg (ots)

Am Donnerstag, den 30.07.2026 kam es in Flensburg an der Bushaltestelle St.-Jürgen-Platz in der Bismarckstraße zu einer Raubtat durch einen unbekannten Täter. Das Kommissariat 7 der Bezirkskriminalinspektion Flensburg ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Am Donnerstagmittag gegen 11:30 Uhr ist der unbekannte Täter auf die, an der Bushaltestelle St.-Jürgen-Platz wartende, Geschädigte zugekommen und hat unvermittelt an ihrer Handtasche gerissen und diese über ihren Kopf hinweg entwendet. Im Anschluss floh der Täter über die Bismarckstraße in Richtung Preußerstraße/Erlenweg.

Die Geschädigte beschrieb den Täter als männlich mit einer sportlich/schlanken Statur im Alter zwischen 14 und 16 Jahren. Der Täter hatte blondes bis dunkelblondes Haar, welches vorne und hinten lang und an den Seiten kurz geschnitten war. Der Täter trug ein weißes T-Shirt und weiße Sneaker.

Das Kommissariat 7 der BKI Flensburg nahm die Ermittlungen auf und sucht Zeuginnen und Zeugen. Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst in Flensburg unter der Rufnummer 0461 484 0 zu melden oder per E-Mail an K7.Flensburg.BKI@polizei.landsh.de.

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