Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - PKW nach wiederholter Fahrt ohne Führerschein sichergestellt

Nienburg (ots)

(KEM) Nachdem ein 36-jähriger Nienburger am Dienstag zum wiederholten Male beim Fahren eines Audi ohne erforderliche Fahrerlaubnis festgestellt wurde, haben Einsatzkräfte des PK Hoya den PKW nun zur Verhinderung weiterer Straftaten sichergestellt.

Bereits am 06.07.2026, als auch im Frühling, fiel der Mann mit dem Audi ohne gültige Fahrerlaubnis auf. Der PKW-Schlüssel wurde am 06.07.2026 zunächst sichergestellt und anschließend der rechtmäßigen Fahrzeughalterin übergeben.

Als Polizeibeamte aus Hoya den 36-Jährigen am Dienstagnachmittag erneut beim Fahren in Nienburg antrafen, leiteten sie ein weiteres Strafverfahren ein und stellten nun auch den PKW zur Verhinderung weiterer Straftaten sicher. Während der polizeilichen Maßnahmen beleidigte der Beschuldigte die eingesetzten Beamten und schlug mehrfach gegen den Streifenwagen. Gegen ihn wurde zudem ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet.

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