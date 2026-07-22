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Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Futtermischwagen gerät in Brand - hoher Sachschaden

Papenburg (ots)

Am Dienstag, dem 21.07.2026, geriet gegen 17:00 Uhr ein Futtermischwagen eines landwirtschaftlichen Betriebs an der Neuherbrumer Straße in Papenburg aus bislang ungeklärter Ursache in Brand.

Die Feuerwehr Aschendorf war mit vier Fahrzeugen und rund 25 Einsatzkräften vor Ort und löschte die Maschine. Der Futtermischwagen wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt.

Der Brandort beziehungsweise das Fahrzeug wurde für die weiteren Untersuchungen beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

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