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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: mobile Geschwindigkeitsmessanlage beschädigt

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Freitag (17.07.2026) wurde die mobile Geschwindigkeitsmessanlage der Stadt Leonberg, die in der Stuttgarter Straße in Leonberg nahe einer Tageseinrichtung für Kinder abgestellt war, beschädigt. Ein noch unbekannter Täter nutzte vermutlich einen Stein, um unter anderem die Schutzglasscheibe der Kamera zu demolieren. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Leonberg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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