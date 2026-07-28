Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Aufmerksam in der Innenstadt unterwegs - Verstoß gegen Kühlvorschriften entdeckt

Oberhausen (ots)

Am Montagmorgen (27.07.) gegen 08:40 Uhr wurde ein Motorradpolizist der Polizei Oberhausen im Rahmen seiner Streifentätigkeit zur Umsetzung des Behördenziels "Sichere Innenstadt" auf der Friedrich-Karl-Straße auf einen Verkehrsverstoß aufmerksam. Ein Pkw stand in zweiter Reihe auf dem Fahrradschutzstreifen. Zeitgleich waren zwei Personen damit beschäftigt, größere Mengen Fleischwaren aus dem Fahrzeug auszuladen. Der Polizeibeamte hielt an und kontrollierte den Pkw sowie die geladene Ware. Dabei ergab sich der Verdacht, dass das Fleisch ungekühlt befördert worden war und die vorgeschriebene Kühlkette dadurch unterbrochen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war die Ware zuvor bei einem Großhändler in Gelsenkirchen abgeholt worden. Der Polizeibeamte informierte umgehend das zuständige Amt für Lebensmittelüberwachung. Mitarbeitende der Behörde erschienen kurze Zeit später vor Ort und leiteten die erforderlichen lebensmittelrechtlichen Maßnahmen ein.

Der Einsatz verdeutlicht, dass im Rahmen des Behördenziels "Sichere Innenstadt" auch Verstöße außerhalb der klassischen Verkehrssicherheitsarbeit konsequent erkannt, verfolgt und den zuständigen Fachbehörden zur weiteren Bearbeitung zugeleitet werden.

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