Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Polizei Oberhausen beendet nächtliches Nickerchen auf Hauptstraße

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Oberhausen (ots)

Eine grüne Ampel, ein laufender Motor und ein schlafender Autofahrer - diese Kombination bekommt auch die Polizei nicht jeden Tag zu sehen. In der Nacht zu Sonntag (26.07.) meldeten aufmerksame Zeugen der Polizei einen Pkw, der auf der Duisburger Straße an der Einmündung zum Max-Planck-Ring stand.

Das Kuriose: Die Ampel zeigte Grün. Der Fahrer machte allerdings keinerlei Anstalten, die Weiterfahrt anzutreten. Er schien schlichtweg andere Pläne zu haben - nämlich zu schlafen!

Vor Ort bestätigte sich die ungewöhnliche Meldung: Der Pkw stand mit laufendem Motor auf der Rechtsabbiegerspur. Auf dem Fahrersitz befand sich der Fahrer - augenscheinlich tief und fest schlafend.

Scheinbar war die Rot-Phase zuvor ziemlich ermüdend...

Die Beamten versuchten zunächst, den Mann durch Klopfen an der Fahrerscheibe und lautes Ansprechen zu wecken. Doch offenbar war der Schlaf ziemlich fest. Erst nach energischerem Klopfen zeigte sich der Fahrer wieder ansprechbar.

Nachdem der Träumer das Fahrzeug verlassen hatte, stellten die Beamten neben Alkoholgeruch einen schwankenden Gang, glasige Augen und eine verwaschene Aussprache fest.

Nach einem positiven Atemalkoholtest, wurde der 30-jährige Fahrer aus Mülheim/Ruhr, zur Polizeiwache gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Die Polizei bedankt sich bei den aufmerksamen Zeugen, die nicht einfach weitergefahren sind und den "Schläfer" gemeldet haben.

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