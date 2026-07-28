Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Ladendetektive verhindern Flucht - Zwei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Oberhausen (ots)

Am Samstag (25.07.) wurden Einsatzkräfte der Polizei Oberhausen gegen 17:48 Uhr zum Westfield Centro gerufen. In einem Geschäft war es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei mutmaßlichen Ladendieben und Ladendetektiven gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Ladendetektive die beiden Männer im Alter von 27 und 29 Jahren über einen längeren Zeitraum mittels Videoüberwachung beobachtet. Dabei war zu erkennen, wie einer der beiden mehrfach mit einer Einkaufstasche eine Umkleidekabine betrat, während ihm dort Ware angereicht wurde. Bei einer anschließenden Kontrolle der Umkleide entdeckten die Detektive unter anderem mehrere leere Schuhkartons. Als die beiden Männer daraufhin angesprochen und in das Ladendetektivbüro begleitet wurden, versuchten sie, sich der Maßnahme zu entziehen. Der 29-Jährige schlug einem Ladendetektiv mit dem Ellenbogen ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Den Ladendetektiven gelang es jedoch, die Flucht noch vor dem Ausgang des Einkaufszentrums zu verhindern. Bei der anschließenden Durchsuchung wurde bei einem der Tatverdächtigen ein Fahrzeugschlüssel aufgefunden. Das dazugehörige Fahrzeug war ebenfalls mit Diebesgut beladen und wurde beschlagnahmt. Insgesamt stellten die Einsatzkräfte Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro sicher.

Die beiden rumänischen Staatsangehörigen waren nicht in Deutschland gemeldet und wurden vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg wurden sie einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Anschließend wurden beide einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

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