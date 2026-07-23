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POL-OB: Rad der Marke "Eigenbau" und In-Ear-Kopfhörer: Schwer verletzter Pedelec-Fahrer nach Rotlichtverstoß

POL-OB: Rad der Marke "Eigenbau" und In-Ear-Kopfhörer: Schwer verletzter Pedelec-Fahrer nach Rotlichtverstoß
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Oberhausen (ots)

Am Mittwochnachmittag (22.07.) kam es gegen 15:00 Uhr im Kreuzungsbereich Danziger Straße / Schwartzstraße / Tannenbergstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrer eines selbstgebauten Pedelecs. Der Pedelec-Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr der 44-jährige Pkw-Fahrer die Danziger Straße in Fahrtrichtung Tannenbergstraße. Als die Lichtzeichenanlage für ihn auf Grün schaltete, fuhr er in den Kreuzungsbereich ein.

Zeitgleich näherte sich ein 59-jähriger Fahrer eines Pedelecs auf dem Radweg aus Richtung Gerichtsstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete er das für Radfahrer geltende Rotlicht und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Pkw.

Zeugen berichteten zudem, dass der Pedelec-Fahrer unmittelbar zuvor einem Bus ausgewichen sei, der den Kreuzungsbereich passierte. Der Busfahrer habe den Radfahrer noch durch Hupen gewarnt. Nach ersten Erkenntnissen könnte er aufgrund getragener In-Ear-Kopfhörer das Warnsignal nicht wahrgenommen haben.

Der schwer verletzte Mann wurde nach der Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Pedelec, bei dem es sich nach Angaben des Fahrers um ein Eigenbau-Fahrzeug handelt, wurde zur weiteren technischen Untersuchung sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

(Nur für Journalisten / Medienvertreter)

Polizeipräsidium Oberhausen
Pressestelle
Telefon: 0208/826 22 22
E-Mail: pressestelle.oberhausen@polizei.nrw.de
https://oberhausen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell

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