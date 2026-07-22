Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Zeugen nach versuchtem Diebstahl eines hochwertigen E-Bikes gesucht

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Oberhausen (ots)

Die Polizei Oberhausen bittet nach einem versuchten Diebstahl am helllichten Tag eines hochwertigen E-Bikes am Dienstag (21.07.) um Zeugenhinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen bemerkte eine aufmerksame Zeugin gegen 16:45 Uhr an den Fahrradständern unter dem Torbogen des Rathauses Oberhausen an der Schwartzstraße einen Mann, der sich an einem dort abgestellten E-Bike zu schaffen machte. Nach Angaben der Zeugin kniete der Unbekannte neben dem Fahrrad und bearbeitete das Fahrradschloss offenbar mit einem Trennwerkzeug. Als sie ihn ansprach, brach der Mann sein Vorhaben ab und entfernte sich zu Fuß. Das E-Bike war mit einem Kettenschloss gesichert.

Am Schloss konnten später deutliche Spuren eines Trennwerkzeugs festgestellt werden. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- männlich

- etwa 20 bis 30 Jahre alt

- schlanke Statur

- dunkle Haare

- schwarze Hose

- weißes T-Shirt

- grüner Rucksack

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei Oberhausen unter der Telefonnummer 0208 826-0 oder via poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de entgegen.

Präventionstipps der Polizei Oberhausen

Der Fall zeigt erneut: Ein hundertprozentig sicheres Fahrradschloss gibt es nicht. Selbst hochwertige Schlösser können mit entsprechendem Werkzeug angegriffen werden. Die Polizei empfiehlt daher:

- Verwenden Sie nach Möglichkeit zwei unterschiedliche Schlösser (z. B. Bügel- und Kettenschloss). Das erhöht den Zeitaufwand für Täter erheblich.

- Schließen Sie Ihr Fahrrad immer an einem fest verankerten Gegenstand an und sichern Sie möglichst auch den Rahmen.

- Stellen Sie insbesondere hochwertige E-Bikes möglichst in Sichtweite oder an stark frequentierten Orten ab.

- Nutzen Sie zusätzliche Sicherungstechnik wie Fahrrad-Alarmanlagen oder Tracker. Diese sind mittlerweile bereits zu vergleichsweise geringen Kosten erhältlich und können im Ernstfall zur Abschreckung oder zum Wiederauffinden des Fahrrads beitragen.

- Notieren Sie sich die Rahmennummer und halten Sie aktuelle Fotos Ihres Fahrrads bereit. Eine Fahrradcodierung kann die Zuordnung zusätzlich erleichtern.

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