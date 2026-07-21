Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Wohnungseinbruchsradar Oberhausen

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Oberhausen (ots)

In der vergangenen Woche (13.07.-19.07.2026) wurden der Polizei Oberhausen insgesamt drei Wohnungseinbrüche angezeigt.

Am Dienstag (14.07.) kam es im Stadtteil Lirich zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter hebelten zunächst das Gartentor auf und verschafften sich dadurch Zutritt zum Grundstück. Anschließend öffneten sie gewaltsam eine weitere Tür und gelangten in das Wohnhaus. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und durchwühlten das Mobiliar nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden unter anderem Schmuck, Spirituosen und ein Laptop entwendet. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Unsere Präventionstipps:

- Achten Sie auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ihrer Nachbarschaft.

- Schließen Sie beim Verlassen der Wohnung immer die Haustür ab - auch, wenn Sie nur kurz weg sind.

- Sichern Sie Fenster und Türen zusätzlich, gerade im Erdgeschoss.

Im Zweifel: 110!

Die Expertinnen und Experten der Kriminalprävention der Polizei Oberhausen beraten Sie kostenlos zum Thema Einbruchschutz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell