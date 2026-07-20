Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Widerstand gegen Polizeibeamte nach Körperverletzung - Mehrere Polizeikräfte verletzt

Oberhausen (ots)

In den frühen Morgenstunden am Samstag (18.07.) wurde die Polizei gegen 04:23 Uhr zu einem Streit im Bereich eines Schnellrestaurants an der Mülheimer Straße in Oberhausen gerufen. Während der Sachverhaltsaufnahme beobachteten die Beamten eine Körperverletzung und schritten unmittelbar ein.

Der tatverdächtige Mann verweigerte die Angabe seiner Personalien und versuchte sich den polizeilichen Maßnahmen zu entziehen. Im weiteren Verlauf leistete er erheblichen Widerstand, griff die eingesetzten Polizeibeamten mehrfach tätlich an und flüchtete.

Erst nach einer kurzen Verfolgung konnte der Mann unter erheblichem Kraftaufwand durch mehrere Einsatzkräfte überwältigt und gefesselt werden. Durch den Widerstand wurden vier Einsatzkräfte verletzt. Zwei von ihnen waren nicht mehr dienstfähig und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Staatsanwaltschaft Duisburg ordnete die vorläufige Festnahme des 22-jährigen Angreifers mit deutsch/serbischer Nationalität, bei dem sich Hinweise auf eine mögliche Alkohol- oder Drogenbeeinflussung ergaben, sowie eine Blutprobenentnahme an.

Den Tatverdächtigen erwarten nun Ermittlungsverfahren unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Körperverletzungsdelikten.

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