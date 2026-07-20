Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Sichere Innenstadt: Gemeinsamer Kontrolleinsatz von Polizei und Stadt Oberhausen

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Oberhausen (ots)

Im Rahmen des Behördenziels "Sichere Innenstadt" führte die Polizei Oberhausen am Freitag (17.07.) gemeinsam mit Mitarbeitenden der Stadt Oberhausen (Gewerbe- und Ausländeramt) einen koordinierten Kontrolleinsatz im Stadtgebiet durch.

Ziel der gemeinsamen Kontrollen war es, die Einhaltung gewerbe-, ordnungs- und ausländerrechtlicher Vorschriften zu überprüfen sowie die Sicherheit und Ordnung im Innenstadtbereich weiter zu stärken. Im Verlauf des Einsatzes wurden zwei Personen wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts festgenommen. In fünf weiteren Fällen wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet.

Darüber hinaus wurden durch die Stadt Oberhausen ein Lokal und eine Außengastronomie geschlossen; außerdem wurden diverse Bußgeldverfahren eingeleitet.

Die Polizei Oberhausen wird gemeinsam mit ihren Netzwerkpartnern, wie der Stadt Oberhausen, auch künftig konsequent Schwerpunktkontrollen durchführen, um die Sicherheit in der Innenstadt nachhaltig zu stärken und Rechtsverstöße konsequent zu verfolgen.

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