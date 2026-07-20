Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradfahrer kollidiert mit Auto

Gütersloh (ots)

Werther (Westf.) (MS) - Die Polizei Gütersloh wurde am Samstagnachmittag über einen Verkehrsunfall am Abend davor (17.07., 20:00 Uhr) auf der Langenheider Straße informiert, bei dem sich ein 44-jähriger Radfahrer aus Melle schwer verletzte.

Der Radfahrer beabsichtigte aus einer Grundstückseinfahrt heraus die Fahrbahn zu überqueren, um auf den Radweg der Langenheider Straße in Fahrtrichtung Theenhausen zu gelangen. Zeitgleich befuhr eine 26-jährige Skoda-Fahrerin aus Halle (Westf.) die Langenheider Straße in Fahrtrichtung Werther. Es kam zum Zusammenstoß woraufhin der 44-jährige Meller stürzte. Der Mann gab zunächst an, nicht verletzt zu sein.

Erst am Folgetag begab er sich aufgrund von Schmerzen in ein Krankenhaus, wo eine schwere Verletzung festgestellt wurde.

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