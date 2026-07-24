Polizeipräsidium Oberhausen

POL-OB: Sichere Innenstadt: Verkehrssicherheit im Fokus - Umfangreiche Bilanz nach Sondereinsatz

Bild-Infos

Download

Oberhausen (ots)

Im Rahmen des Behördenziels "Sichere Innenstadt" führte der Verkehrsdienst der Polizei Oberhausen am Donnerstag (23.07.) einen Sondereinsatz zur Bekämpfung von Alkohol- und Drogenfahrten durch. Der Einsatz fand in der Zeit von 12:00 bis 20:00 Uhr mit Schwerpunkt im Bereich der Oberhausener Innenstadt statt. Unterstützt wurden die Einsatzkräfte von Polizeibeamtinnen und -beamten der Polizeibehörden Krefeld und Mettmann. Für die Durchführung erforderlicher Blutproben stand zudem eine Polizeiärztin unmittelbar vor Ort zur Verfügung.

Ziel des Einsatzes war es, Verkehrsteilnehmende unter Alkohol- oder Drogeneinfluss konsequent aus dem Verkehr zu ziehen und dadurch die Sicherheit im Straßenverkehr weiter zu erhöhen. Gleichzeitig wurden weitere Verkehrsverstöße und Straftaten konsequent verfolgt. Bereits die erste Kontrolle führte zu einem Treffer: Der Fahrer eines Pkw stand im Verdacht, sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt zu haben. Ein freiwilliger Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Gegen den Mann wurden die entsprechenden Maßnahmen eingeleitet.

Im Verlauf des Einsatzes stellten die Einsatzkräfte zahlreiche weitere Verstöße fest.

Die Bilanz des Kontrolltages:

- 16 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

- 2 Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr (jeweils unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln)

- 6 Strafanzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

- 2 Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz

- 1 Strafanzeige mit Festnahme wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts

- 2 Ordnungswidrigkeiten wegen Verstößen gegen das Waffengesetz (Mitführen eines Schlagrings und eines Einhandmessers)

- 1 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen falscher Namensangabe

- 1 Ordnungswidrigkeitenverfahren, nachdem drei Kinder auf der Rückbank eines Pkw ohne jegliche Sicherung transportiert wurden

- 8 weitere Ordnungswidrigkeiten wegen Verkehrsverstößen, unter anderem wegen der Nutzung eines Mobiltelefons am Steuer, fehlender Gurtanlegung sowie mangelhafter Ladungssicherung

Darüber hinaus leiteten die Einsatzkräfte eine Strafanzeige wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Bei einer Fahrzeugkontrolle fanden sie im Kofferraum eine große Kunststofftüte mit einer erheblichen Menge Zigaretten. Der Gesamtwert der sichergestellten Zigaretten beträgt rund 1.882 Euro. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei Oberhausen wird ihre Präsenz- und Kontrollmaßnahmen im Rahmen des Behördenziels "Sichere Innenstadt" auch künftig fortsetzen und Verkehrsverstöße sowie Straftaten konsequent verfolgen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Oberhausen, übermittelt durch news aktuell