Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Kupferkabel aus Industriegebäude entwendet (0188661/2026)

Greiz (ots)

Auma-Weidatal. Polizeibeamte stellten am Montagabend (27.07.2026) zwei deutsche Männer im Alter von 20 und 37 Jahren im Umfeld eines leerstehenden Industriegebäudes in der Triptiser Straße fest. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten sich die beiden zuvor unberechtigt Zutritt zu dem umfriedeten Gelände verschafft und Kupferkabel sowie weiteren Schrott im geschätzten Wert im niedrigen dreistelligen Betrag an sich genommen. Die Gegenstände wurden sichergestellt. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs und Diebstahls ein. (SR)

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