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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Straßenlaterne gefällt - Widerstand gegen Polizeibeamte (0151288/2026 + 0151339/2026)

Altenburg (ots)

Schmölln. Für einen größeren Polizeieinsatz sorgte am späten Mittwochabend (17.06.2026) ein 43-jähriger Mann in der Straße Am Ziegengraben. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte der Mann mit einer Axt und einer Säge einen Holzmast mit Straßenlaterne und Stromversorgung. Der Mast stürzte daraufhin um und fiel auf ein angrenzendes Grundstück, wobei ein Zaun beschädigt wurde.

Bei der anschließenden polizeilichen Maßnahme verhielt sich der Tatverdächtige aggressiv, leistete Widerstand gegen die eingesetzten Beamten und beleidigte diese mehrfach. Ein Polizeibeamter erlitt hierbei leichte Verletzungen. Darüber hinaus äußerte der Mann verfassungswidrige Parolen. Gegen ihn wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Feuerwehr sowie Verantwortliche des Energieversorgers kamen ebenfalls zum Einsatz. (KB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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