Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Kupferstraße/ Transporter nach Unfall gesucht

Coesfeld (ots)

Der rechte Außenspiegel eines weißen Transporters kollidierte am Montag (03.08.26) mit der Schulter eines Fußgängers aus Billerbeck an der Kupferstraße. Gegen 10.30 Uhr geschah der Unfall auf Höhe eines Schuhgeschäfts. Der Verursacher fuhr weiter. Nach einer Untersuchung entließ der Rettungsdienst den Billerbecker. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

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