POL-COE: Lüdinghausen, Friedrich-Krupp-Straße/ Versuchter Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben am Samstag (01.08.26) an der Friedrich-Krupp-Straße versucht, in eine Halle einzubrechen. Es gelang den Tätern nicht, ein Tor aufzubrechen. Gegen 23.45 Uhr liegt die Tatzeit. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
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