POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Dülmener Straße/ /Grauer Ford EcoSport beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag (01.08.26) einen grauen Ford EcoSport an der Dülmener Straße in Seppenrade beschädigt. Zwischen 11.30 Uhr und 17 Uhr stand dieser auf dem Parkplatz eines Hotels. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise.
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