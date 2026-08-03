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Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Rorup, K48/ Motorradfahrer kollidieren

Coesfeld (ots)

Ein Rettungshubschrauber flog am Sonntag (02.08.26) einen verletzten 58-jährigen Motorradfahrer aus Gronau in ein Krankenhaus. Gegen 11.25 Uhr befuhr er die K48 bei Rorup. Als ein 67-jähriger Gronauer mit seinem Motorrad auf Höhe Kirchspiel nach links abbog, kam es zur Kollision, da der 58-Jährige nicht rechtzeitig bremste. Der 67-Jährige erlitt ebenfalls Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Unfallstelle war zwischenzeitlich gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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