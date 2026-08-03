Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Bergstraße/ Versuchter Einbruch

Coesfeld (ots)

Zwei Unbekannte haben am Samstag (01.08.26) versucht, in eine Werkstatt an der Bergstraße einzubrechen. Gegen 21.50 Uhr öffneten sie gewaltsam eine Tür und ein Oberlicht, flohen jedoch ohne Beute. Zeugen beschreiben die Täter wie folgt:

Person 1:

-männlich -15-16 Jahre -schlanke Statur -schwarze Kapuzenjacke

Person 2:

-männlich -15-16 Jahre -schlanke Statur -schwarze Kapuzenjacke -Brechstange in der Hand

Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

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