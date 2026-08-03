POL-COE: Billerbeck, Bergstraße/ Versuchter Einbruch
Coesfeld (ots)
Zwei Unbekannte haben am Samstag (01.08.26) versucht, in eine Werkstatt an der Bergstraße einzubrechen. Gegen 21.50 Uhr öffneten sie gewaltsam eine Tür und ein Oberlicht, flohen jedoch ohne Beute. Zeugen beschreiben die Täter wie folgt:
Person 1:
-männlich -15-16 Jahre -schlanke Statur -schwarze Kapuzenjacke
Person 2:
-männlich -15-16 Jahre -schlanke Statur -schwarze Kapuzenjacke -Brechstange in der Hand
Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.
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Polizei Coesfeld
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