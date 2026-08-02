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Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, K8/ Tödlicher Verkehrsunfall

Coesfeld (ots)

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es am Sonntag (02.08.26) auf der K8 bei Seppenrade. Gegen 2.40 Uhr befuhr eine 51-jährige Autofahrerin aus Dortmund die Kreisstraße in Richtung Olfen. Aus bisher nicht bekannten Gründen stand ein 29-jähriger Olfener auf der Straße, den die Autofahrerin erfasste. Der Mann erlag vor Ort seinen Verletzungen. Die Dortmunderin und ein 22-jähriger Mitfahrer aus Dortmund erlitten Verletzungen und kamen mit Rettungswagen in Krankenhäuser. Notfallseelsorger betreuten Ersthelfer und Zeugen. Ein Unfallaufnahmeteam aus Münster und ein Gutachter unterstützten vor Ort bei der Spurensicherung. Die Straße war mehrere Stunden gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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