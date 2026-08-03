Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Siepenweg/ Alkoholisierten Autofahrer schlafend vorgefunden

Coesfeld (ots)

Schlafend in seinem Fahrzeug vorgefunden haben Polizisten am Sonntag (02.08.26) einen 36-jährigen Autofahrer aus Ascheberg am Siepenweg in Herbern. Zuvor hatten Zeugen gegen 20.10 Uhr eine auffällige Fahrweise des Mannes gemeldet. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief mit rund 2,3 Promille positiv. Der Ascheberger musste mit zur Wache, wo ihm eine Ärztin eine Blutprobe entnahm. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt, stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

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