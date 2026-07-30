Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Franz-Rhode-Platz/ Polizei bittet um Hinweise

Coesfeld (ots)

Ein Zeuge meldete am Mittwochabend (29.07.26) eine größere Anzahl an Personen, die am Franz-Rhode-Platz in Streit geraten seien. Zudem habe er Knallgeräusche vernommen. Gegen 20.55 Uhr begaben sich mehrere Streifenwagen nach Nottuln. Vor Ort stellten die Beamten niemanden fest. Die Personen seien unter anderem in vier Autos der Marke BMW, auf diversen Motorrollern sowie auf zwei Fahrrädern geflüchtet. Eine Schlägerei habe der Zeuge nicht beobachtet, zudem nahm er keine Schusswaffe bei den Personen wahr. Letztlich gab es keine Hinweise auf Straftaten. Drei von den vier BMW haben Coesfelder Kennzeichen, ein weiterer eines aus Lüdinghausen. Die vier Autos seien danach noch in Appelhülsen gesehen worden. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

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