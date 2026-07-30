POL-COE: Dülmen, Merfeld, Bergstraße/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind am Mittwoch (29.07.26) an der Bergstraße in Merfeld in ein Haus eingebrochen. Zwischen 9.30 Uhr und 12.45 Uhr hebelten Unbekannte eine Tür auf. Nach derzeitigem Stand haben die Täter nichts gestohlen. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hilfe.
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