POL-COE: Dülmen, Merfeld, Bergstraße/ Einbruch

Coesfeld (ots) - Eine 34-jährige Frau aus Olfen ist Opfer eines Betrugs im Zusammenhang mit einer vermeintlichen Online-Geldanlage geworden. Sie erlitt dabei einen Schaden in Höhe eines fünfstelligen Eurobetrags. Die Geschädigte war Mitte Juli auf eine Werbeanzeige im Internet aufmerksam geworden, die mit einer einfachen Möglichkeit warb, von zu Hause aus Geld zu verdienen. Nach einer ersten Einzahlung wurde ihr ein hoher Gewinn in Aussicht gestellt. Die Kommunikation ...

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