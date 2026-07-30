POL-COE: Dülmen, Hausdülmen, Am Wasserwerk/ Auto aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Einen blauen Opel Meriva-A haben Unbekannte am Mittwoch (29.07.26) an der Straße Am Wasserwerk/Hellweg in Hausdülmen aufgebrochen. Zwischen 19 Uhr und 22.30 Uhr schlugen die Täter die Seitenscheibe der Fahrertür ein, während der Halter sich am Silbersee aufhielt. Die Täter entwendeten eine Geldbörse. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
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