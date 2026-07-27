Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Schlosserstraße

Einbruch in zwei Firmengebäude

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag (25.07.2026) auf Sonntag (26.07.2026) in zwei Firmengebäude auf der Schlosserstraße in Olfen ein. Hierzu schlugen sie jeweils ein Fenster ein, um ins Innere zu gelangen. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume. Sie entwendeten einmal einen dreistelligen und einmal einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

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