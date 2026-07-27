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Polizei Coesfeld

POL-COE: Olfen, Schlosserstraße
Einbruch in zwei Firmengebäude

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag (25.07.2026) auf Sonntag (26.07.2026) in zwei Firmengebäude auf der Schlosserstraße in Olfen ein. Hierzu schlugen sie jeweils ein Fenster ein, um ins Innere zu gelangen. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume. Sie entwendeten einmal einen dreistelligen und einmal einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-793711.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

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