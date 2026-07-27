POL-COE: Olfen, Schlosserstraße
Einbruch in zwei Firmengebäude
Coesfeld (ots)
Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag (25.07.2026) auf Sonntag (26.07.2026) in zwei Firmengebäude auf der Schlosserstraße in Olfen ein. Hierzu schlugen sie jeweils ein Fenster ein, um ins Innere zu gelangen. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume. Sie entwendeten einmal einen dreistelligen und einmal einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag.
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