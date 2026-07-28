Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, A43/ Mutmaßliche Diebe gestoppt

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Coesfeld (ots)

Mutmaßliche Diebe hat eine Zivilstreife der Autobahnpolizei Münster am Montag (27.07.26) an der A43 gestoppt. Gegen 14.45 Uhr kontrollierten die Polizisten die beiden polnischen Staatsbürger auf einem Parkplatz an der Anschlussstelle Dülmen.

Im Kofferraum entdeckten die Beamten blaue Säcke, von denen einer leicht geöffnet und die Kosmetikartikel sichtbar waren. Daraufhin durchsuchten die Polizisten die anderen Säcke und das Auto. Sie entdeckten eine Vielzahl an weiteren Kosmetikartikeln sowie an Lebensmitteln. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann und die Frau unter anderem wegen Ladendiebstahls polizeilich bekannt sind. Die Beamten stellten die Ware sicher und beschlagnahmten die Mobiltelefone. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden der Mann und die Frau entlassen.

Woher die mögliche Beute stammt, ist bisher nicht bekannt. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

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