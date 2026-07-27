Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Elvert/ Auto und Pedelecfahrer kollidieren

Coesfeld (ots)

Ein Auto und ein 71-jähriger Pedelecfahrer aus Olfen sind am Samstag (25.07.26) in der Bauerschaft Elvert zusammengestoßen. Gegen 12.25 Uhr befuhr die 85-jährige Autofahrerin aus Datteln die Straße Elvert in Fahrtrichtung Hiddingseler Straße. Vor der Gaststätte "Zu den drei Linden" beabsichtigte sie, die Vorfahrtstraße in einer Rechtskurve nach links zu verlassen. Hierbei übersah sie den Pedelecfahrer, der durch den Zusammenstoß Verletzungen erlitt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus kam.

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