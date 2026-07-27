POL-COE: Dülmen, Bergstraße/ Einbruch
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind an der Bergstraße in eine Garage eingebrochen. Zwischen 9.30 Uhr am Donnerstag (23.07.26) und 12 Uhr am Sonntag (26.07.26) hebelten die Täter zunächst eine Tür auf, um sich Zutritt zum Wintergarten zu verschafften. Dort hebelten sie eine weitere Tür auf und entwendeten diverse Werkzeuge. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell