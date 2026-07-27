POL-COE: Dülmen, Bergstraße/ Einbruch

Coesfeld (ots) - Eine 77-jährige Coesfelderin erlitt am Samstag (25.07.25) Verletzungen nach einem Zusammenstoß mit einem 15-jährigen Fahrradfahrer aus Coesfeld. Dieser beabsichtigte gegen 20.50 Uhr, von der Meinertstraße in die Eschstraße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit der Frau, die auf einem E-Bike in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war. Mit einem Rettungswagen kam sie in ein Krankenhaus. Rückfragen ...

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