PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Bergstraße/ Einbruch

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind an der Bergstraße in eine Garage eingebrochen. Zwischen 9.30 Uhr am Donnerstag (23.07.26) und 12 Uhr am Sonntag (26.07.26) hebelten die Täter zunächst eine Tür auf, um sich Zutritt zum Wintergarten zu verschafften. Dort hebelten sie eine weitere Tür auf und entwendeten diverse Werkzeuge. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 27.07.2026 – 08:02

    POL-COE: Coesfeld, Eschstraße/ Seniorin bei Kollision verletzt

    Coesfeld (ots) - Eine 77-jährige Coesfelderin erlitt am Samstag (25.07.25) Verletzungen nach einem Zusammenstoß mit einem 15-jährigen Fahrradfahrer aus Coesfeld. Dieser beabsichtigte gegen 20.50 Uhr, von der Meinertstraße in die Eschstraße abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit der Frau, die auf einem E-Bike in Richtung Bahnhofstraße unterwegs war. Mit einem Rettungswagen kam sie in ein Krankenhaus. Rückfragen ...

    mehr
  • 27.07.2026 – 07:50

    POL-COE: Coesfeld, Bergallee/ Unfallbeteiligter gesucht

    Coesfeld (ots) - An der Bergallee kollidierten am Freitag (24.07.26) die Außenspiegel zweier Fahrzeuge. Das geschah gegen 22.10 Uhr kurz nach dem Ortseingangsschild in Coesfeld. Eine 20-jährige Autofahrerin aus Coesfeld war in Richtung Coesfeld unterwegs, der unbekannte andere Fahrer in Richtung Billerbeck. Durch die Kollision erlitt die 19-jährige Mitfahrerin der Coesfelderin leichte Verletzungen. Der bisher nicht ...

    mehr
  • 25.07.2026 – 21:15

    POL-COE: Münster, Ascheberg/ 76-Jährige tot aufgefunden

    Coesfeld (ots) - Nachtrag zur Pressemitteilung "76-jährige Münsteranerin vermisst - Polizei bittet um Hinweise" ots vom 24.07.2026 (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/6320603) Die seit Dienstagnachmittag (21.07.) vermisste Münsteranerin wurde am Samstagabend leblos in Drensteinfurt aufgefunden. Die Polizei Münster suchte nach der Münsteranerin. Ein möglicher Aufenthaltsbereich war auch Ascheberg samt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren