Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Bergallee/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

An der Bergallee kollidierten am Freitag (24.07.26) die Außenspiegel zweier Fahrzeuge. Das geschah gegen 22.10 Uhr kurz nach dem Ortseingangsschild in Coesfeld. Eine 20-jährige Autofahrerin aus Coesfeld war in Richtung Coesfeld unterwegs, der unbekannte andere Fahrer in Richtung Billerbeck. Durch die Kollision erlitt die 19-jährige Mitfahrerin der Coesfelderin leichte Verletzungen. Der bisher nicht bekannte Unfallbeteiligte fuhr in einem älteren kleinen schwarzen Auto weiter. Die Mitfahrerin suchte eigenständig einen Arzt auf. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-14201 um Hinweise.

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