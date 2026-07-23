Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße

Ladendiebstahl - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am 22.07.2026, gegen 17.00 Uhr, während des Tagesbetriebs mehrere Vapes aus dem Verkaufsraum einer Tankstelle auf der Dülmener Straße in Coesfeld. Die Person kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 40 - 45 Jahre alt - 3-Tage-Bart - mittellange schwarze Haare - graue Jacke - dunkelgrau bis grüne Hose - blauer Rucksack - südländisches Erscheinungsbild

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-14201.

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