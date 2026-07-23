Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Holtwick, Kirchstraße

Falsche Mitarbeiter einer Hilfsorganisation betrüge Seniorin

Coesfeld (ots)

Unter dem Vorwand, für eine Hilfsorganisation tätig zu sein, verschafften sich drei bislang unbekannte Tatverdächtige am Mittwoch (22.07.2026) zwischen 14.05 Uhr und 14.20 Uhr Zutritt zur Wohnung einer Seniorin an der Kirchstraße in Rosendahl, Holtwick.

Nachdem es an der Wohnungstür geklingelt hatte, öffnete die Seniorin einer ihr unbekannten Frau, die sich als Mitarbeiterin einer Hilfsorganisation ausgab. Die Tatverdächtige drängte darauf, die Wohnung zu betreten, wollte der Holtwickerin vorgeben, wo sie sich hinsetzen solle, und verwickelte sie gezielt in ein Gespräch. Kurz darauf bemerkte die Geschädigte Schatten im Flur ihrer Wohnung und sprach die Frau darauf an. Diese erklärte, es handele sich um ihre Kollegen. Daraufhin verließen die beiden Mittäter die Wohnung. Anschließend flüchteten alle drei Tatverdächtigen. Ein Zeuge konnte die flüchtenden Personen wie folgt beschreiben:

Person 1:

- weiblich - ca. 40 - 50 Jahre alt - ca. 160 - 165cm groß - korpulente Statur - bekleidet mit weißem Kittel und weißer Hose - südosteuropäisches Erscheinungsbild

Person 2:

- männlich - ca. 30 - 35 Jahre alt - ca. 165 - 170cm groß - Glatze - bekleidet mit einem hellen Oberteil - südosteuropäisches Erscheinungsbild

Person 3:

- männlich - ca. 40 - 50 Jahre alt - ca. 160 - 165 cm groß - korpulente Statur - Glatze - bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer schwarzen Jacke - südosteuropäisches Erscheinungsbild

Die Tatverdächtigen flüchteten anschließend mit einem schwarzen Mercedes-Kombi.

Die Polizei warnt eindringlich davor, unbekannte Personen ungeprüft in die Wohnung zu lassen. Im Zweifel sollten Sie bei der angegebenen Organisation nachfragen oder Angehörige beziehungsweise Nachbarn hinzuziehen. Wer unter einem Vorwand Zutritt zur Wohnung verlangt, sollte grundsätzlich misstrauisch betrachtet werden.

Zeugen, die Angaben zu den beschriebenen Personen oder dem schwarzen Mercedes-Kombi machen können oder denen im Bereich der Kirchstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld unter 02541- 14201 zu melden.

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