Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Am Tüskenbach

Trickdiebstahl durch falsche Dankbarkeit - Polizei sucht Zeugen

Coesfeld (ots)

Eine 64-jährige Coesfelderin ist am Dienstag (21.07.2026) gegen 10.30 Uhr am Tüskenbach Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt ein kleines weißes Auto neben der Frau an. Das Fahrzeug war mit vier Personen besetzt: zwei Männern auf den Vordersitzen sowie zwei Frauen auf der Rückbank. Der Beifahrer und die hinter ihm sitzende Frau sprachen die Coesfelderin in gut verständlichem Deutsch an und schilderten, dass ihre Mutter im Krankenhaus liege und sie dringend dorthin müssten.

Die 64-Jährige erklärte zunächst den Weg. Anschließend bat der Beifahrer sie, näher an das Fahrzeug heranzutreten, um die Wegbeschreibung in eine vermeintliche Übersetzungs-App einzusprechen. Tatsächlich zeigte das Mobiltelefon Google Maps. Die Frau suchte daraufhin das Krankenhaus heraus und erklärte den Weg.

Im Anschluss bedankten sich insbesondere der Beifahrer und die hinter ihm sitzende Frau überschwänglich. Während der Beifahrer die Geschädigte mehrfach an Armen und Händen berührte, überreichte er ihr einen vermeintlichen Goldring als Zeichen der Dankbarkeit. Kurz darauf wollte die Frau auf der rechten Rückbank der 64-Jährigen zusätzlich eine angebliche Goldkette schenken. Obwohl diese zunächst ablehnte, wurde sie von der Frau umarmt. Während dieser Umarmung legte die Tatverdächtige der Geschädigten die mitgebrachte Kette um den Hals und entwendete dabei unbemerkt deren eigene Goldkette.

Erst nach ihrer Rückkehr nach Hause bemerkte die Coesfelderin den Diebstahl. Bei der entwendeten Kette handelt es sich um eine breite Goldkette mit einem Kreuzanhänger. Die zurückgelassenen Schmuckstücke stellte die Geschädigte der Polizei als Beweismittel zur Verfügung.

Zu dem Fluchtfahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen kleinen weißen Pkw handelte. Das Kennzeichen konnte nicht abgelesen werden.

Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Fahrer

- männlich - ca. 170 bis 175cm groß - normale bis muskulöse Statur mit leichtem Bauchansatz - ca. 40 bis 45 Jahre alt - südosteuropäisches Erscheinungsbild - kurze dunkle Haare - Poloshirt mit weißen und blauen Streifen - helle Hose

Beifahrer

- männlich - ca.170 bis 175cm groß - normale bis muskulöse Statur mit leichtem Bauchansatz - ca. 40 bis 45 Jahre alt - südosteuropäisches Erscheinungsbild - kurze dunkle Haare - weißes Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln - dunkle Stoffweste - dunkle Hose - sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent

Hintere rechte Sitzposition

- weiblich - ca. 160 bis 165cm groß - ca. 40 bis 45 Jahre alt - schulterlange Haare mit blonden oder braunen Strähnen - helle Kleidung - geschminkt - Sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent

Die Frau auf der Rückbank kann nicht weiter beschrieben werden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor dieser Betrugsmasche. Die Täter täuschen eine Notlage oder zeigen überschwängliche Dankbarkeit, um ihren Opfern körperlich nahezukommen und dabei unbemerkt Schmuck oder andere Wertgegenstände zu entwenden. Seien Sie misstrauisch, wenn fremde Personen Geschenke machen oder den Körperkontakt suchen. Halten Sie möglichst Abstand und lehnen Sie derartige Annäherungsversuche konsequent ab.

Zeugen, die Angaben zu dem beschriebenen Fahrzeug oder den vier Insassen machen können oder denen im Bereich Tüskenbach verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld unter 02541/14201 zu melden.

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