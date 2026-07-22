POL-COE: Nottuln, Heller/ Stromkabel gestohlen

Coesfeld (ots) - Schwere Verletzungen erlitt am Dienstag (21.07.26) ein 86-jähriger Aschebeger in Davensberg. Gegen 13.55 Uhr wollte ein 75-jähriger Autofahrer aus Ascheberg die Burgstraße queren, um auf dem Mühlendamm weiterzufahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Senior, der in einem Krankenfahrstuhl die Burgstraße in Richtung Ascheberg befuhr. Mit einem ...

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