POL-COE: Nottuln, Heller/ Stromkabel gestohlen
Coesfeld (ots)
Rund eintausend Meter Stromkabel haben Unbekannte von einer Baustelle in der Bauerschaft Heller gestohlen. Die Tatzeit liegt zwischen 16 Uhr am Montag (20.07.26) und 7.15 Uhr am Dienstag (21.07.26). Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-793611 um Hinweise.
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