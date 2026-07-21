PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Verkehrssicherheitsberater sensibilisieren E-Scooter-Fahrer

POL-COE: Dülmen/ Verkehrssicherheitsberater sensibilisieren E-Scooter-Fahrer
  • Bild-Infos
  • Download

Coesfeld (ots)

Die Verkehrssicherheitsberater der Polizei Coesfeld waren am Dienstag (21.07.26) als Fahrradstreife in der Dülmener Innenstadt unterwegs.

Ziel war es, mit Bürgern ins Gespräch zu kommen und diese insbesondere für mehr Sicherheit im Rad- und E-Scooter-Verkehr zu sensibilisieren. Im Mittelpunkt standen zahlreiche Informations- und Beratungsgespräche rund um die sichere Nutzung von Fahrrädern und E-Scootern.

Die Verkehrssicherheitsberater informierten dabei unter anderem über die geltenden Vorschriften für E-Scooter. So wiesen sie darauf hin, dass nur Einzelpersonen E-Scooter nutzen dürfen. Das Nebeneinanderfahren auf Radwegen ist ebenfalls nicht zulässig. Die Grundvoraussetzung, um damit fahren zu dürfen ist, dass Nutzer mindestens 14 Jahre als sein müssen. Auch bedarf es eines Versicherungskennzeichens. Ist der Versicherungsschutz nicht vorhanden, handelt es sich um eine Straftat.

Im Rahmen der Streife haben die Verkehrssicherheitsberater mehrere E-Scooter hinsichtlich möglicher technischer Veränderungen überprüft. Dabei ergaben sich keine Hinweise auf unzulässige Manipulationen oder Leistungssteigerungen.

Darüber hinaus warben die Einsatzkräfte für das Tragen eines Fahrradhelms und gaben zahlreiche Tipps für ein sicheres Verhalten im Straßenverkehr. Der Schwerpunkt der Aktion lag auf der Präventionsarbeit. So erhielten viele Verkehrsteilnehmer auch positive Rückmeldungen für vorbildliches Verhalten.

Beispielsweise lobten die Polizisten Rad- und E-Scooter-Fahrer, die ihr Gefährt schoben, wenn sie Einbahnstraßen entgegen der Fahrtrichtung nutzten und dadurch regelkonform handelten. Weitere Fahrradstreifen sind in weiteren Kommunen geplant.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 13:28

    POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen/ Unfallbeteiligter gesucht

    Coesfeld (ots) - Nach einer leichten Kollision im Begegnungsverkehr sucht die Polizei einen unfallbeteiligten Fahrer. Gegen 7.50 Uhr war ein Autofahrer am Dienstag (21.07.26) in einem schwarzen Audi A3 Sportback auf der Capeller Straße in Richtung Südkirchen unterwegs. Kurz nach der Einmündung "Döbbenfeld" kam ihm ein weißer Ford-Kleintransporter mit Coesfelder Kennzeichen entgegen, der zum Teil auf die Gegenfahrbahn ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 10:32

    POL-COE: Senden, L884/ Grauer VW Golf aufgebrochen

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben am Montag (20.07.26) einen grauen VW Golf auf dem Parkplatz Venner Moor an der L884 aufgebrochen. Zwischen 11.30 Uhr und 13.15 Uhr beschädigten die Täter eine Scheibe. Aus dem Fahrzeug entwendeten diese Werkzeuge. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

    mehr
  • 21.07.2026 – 10:25

    POL-COE: Olfen, Birkenallee/ Auto aufgebrochen

    Coesfeld (ots) - Unbekannte haben am Montag (20.07.26) die hintere linke Fahrzeugscheibe eines weißen Renault Clio eingeschlagen. Zwischen 9.30 Uhr und 12.20 Uhr stand dieser auf dem Parkplatz eines Friedhofs an der Birkenallee. Die Täter entwendeten eine Tasche. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-793711 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren