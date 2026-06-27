Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.06.2026 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Külsheim: Brand eines Lagers auf einem landwirtschaftlichen Anwesen

In der Nacht auf Samstag, 04.38 Uhr, wurde der Besitzer des landwirtschaftlichen Hofguts durch einen lauten Knall geweckt. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein Lager, indem ausschließlich Koriander gelagert war, in Vollbrand. Die Feuerwehr war mit 20 Fahrzeugen / 95 Mann vor Ort und hatte den Brand unter Kontrolle. Personen kamen nicht zu Schaden. Für umliegende Gebäude bestand keine Gefahr. Am Lager, der Trocknungsanlage und dem Radlader entstand Sachschaden i.H.v. 400.000 EUR. Neben der Feuerwehr und Polizei war noch ein Rettungswagen im Einsatz. Das Polizeirevier Wertheim des PP Heilbronn hat die Ermittlungen zum Brandhergang aufgenommen.

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