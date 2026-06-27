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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis Haßmersheim: Tödlicher Brand in Wohnhaus

Haßmersheim (ots)

Am heutigen Samstag, gegen 00:40 Uhr wurde die Polizei über einen Brand in einem Wohnhaus in Haßmersheim informiert. Die Feuerwehr und Rettungskräfte wurden sofort alarmiert und trafen kurze Zeit später am Einsatzort ein. Bei dem Brand handelte es sich um ein Wohnhaus in der Hebelstraße, in dem insgesamt drei Personen wohnten. Leider konnte ein Bewohner des Hauses nur noch tot aus seinem Zimmer geborgen werden. Die beiden anderen Bewohner des Hauses konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen und wurden von den Rettungskräften versorgt. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig unter Kontrolle bringen und verhindern, dass das Feuer auf umliegende Gebäude übergriff. Der Sachschaden am betroffenen Wohnhaus wird auf etwa 160.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: 07131 104-3333
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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