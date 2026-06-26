Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Nötigung

Hohenlohekreis (ots)

Zweiflingen: Zeugen nach Nötigung gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem ein unbekannter BMW-Lenker am Dienstag eine Mercedes-Lenkerin genötigt haben soll. Die 77-Jährige war mit ihrer B-Klasse gegen 16:30 Uhr auf der Landesstraße 1050 von Öhringen in Richtung Kochertal unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt soll der BMW-Lenker kurz vor dem Kreisverkehr Friedrichsruhe auf den Mercedes aufgeschlossen sein. Die 77-Jährige fuhr aufgrund einer temporären Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h. Der BMW-Fahrer soll daraufhin mehrmals gehupt und die Frau dann im Überholverbot überholt haben. An der Abzweigung zur Landestraße 1048 soll der BMW-Lenker so stark abgebremst haben, dass die Mercedes-Lenkerin eine Vollbremsung einleiten musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Fahrer fuhr dann weiter in Richtung Orendelsall. Er war mit einem weißen BMW unterwegs. Zeugen, die Hinweise zum Fahrverhalten des Fahrers oder den oben beschriebenen Situationen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 8294 beim Polizeiposten Niedernhall zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell