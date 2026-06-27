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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn Brackenheim-Dürrenzimmern: Unfall mit zwei Schwerverletzten

Brackenheim (ots)

Ein 21-jähriger Krad-Lenker und sein 17-jähriger Sozius sind gestern Abend auf der L1106 in Dürrenzimmern bei einem Unfall schwer verletzt worden. Der Krad-Lenker überholte eine Fahrzeugkolonne, musste jedoch aufgrund von Gegenverkehr nach rechts einscheren und kam mit einem Fahrzeug im Gegenverkehr und dem ersten Fahrzeug der Kolonne in Kontakt. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Die Fahrbahn war zur Unfallaufnahme für ca. zwei Stunden gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20 000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: 07131 104-3333
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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